China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Mit China Eastern flogen im November 2017 insgesamt 9,297 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 13,2 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 10,5 Prozent auf 18,631 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 12,3 Prozent auf 14,981 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 80,4 Prozent und verbesserte sich somit um 1,3 Prozentpunkte.

Die Fluggesellschaft transportierte 85,52 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Zunahme von einem Prozent.

Von Januar bis Ende November flogen mit China Eastern 101,502 Millionen Passagiere, dies waren 8,6 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.