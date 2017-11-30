China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Mit China Eastern flogen im Oktober 2017 insgesamt 9,629 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 7,5 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 10,1 Prozent auf 19,655 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 8,2 Prozent auf 15,736 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 80,1 Prozent und verbesserte sich somit um 1,4 Prozentpunkte.

Die Fluggesellschaft transportierte 80,77 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Abnahme von 2,3 Prozent.

Von Januar bis Ende Oktober flogen mit China Eastern 92,205 Millionen Passagiere, dies waren 8,2 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.