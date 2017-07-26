China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Mit China Eastern flogen im Juni 2017 insgesamt 8,662 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 9,4 Prozent.

China Eastern konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 8,3 Prozent auf 14,347 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 9,4 Prozent auf 17,620 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch solide 81,4 Prozent.

Die Frachtleistung hat sich um 3,5 Prozent auf 68 Tausend Tonnen leicht verbessert.

Im ersten Halbjahr 2017 flogen mit China Eastern 53,320 Millionen Passagiere, dies waren 9,2 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.