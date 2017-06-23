China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Mit China Eastern flogen im Mai 2017 insgesamt 9,108 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 11,1 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 10,5 Prozent auf 18,515 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 11,1 Prozent auf 14,852 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzplatzauslastung lag bei 80,2 Prozent und hat sich somit um 0,4 Prozentpunkte verbessert.

Das Frachtgeschäft entwickelte sich ebenfalls positiv, die Fluggesellschaft transportierte im Mai 72,4 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Wachstum von vier Prozent.

Mit China Eastern flogen in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres 44,931 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9,1 Prozent.