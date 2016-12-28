China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im November 2016 insgesamt 9,296 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 10,3 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 10,5 Prozent auf 21,071 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 11,5 Prozent auf 16,705 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 79,3 Prozent und verbesserte sich somit um 0,7 Prozentpunkte.

Die Fluggesellschaft transportierte 160 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Zunahme von 11,3 Prozent.

Von Januar bis Ende November flogen mit China Eastern 105,155 Millionen Passagiere, dies waren 3,9 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.