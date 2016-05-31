China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im April 2016 8,361 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 5,5 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um knapp dreizehn Prozent auf 16,389 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 13,4 Prozent auf 13,463 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzplatzauslastung lag bei 82,1 Prozent und verbesserte sich somit um 0,3 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich negativ, die Fluggesellschaft transportierte im April 111 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Rückgang von 5,1 Prozent.