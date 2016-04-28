China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im März 2016 8,318 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 5,3 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 11,8 Prozent auf 16,373 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 9,9 Prozent auf 13,327 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzplatzauslastung lag bei 81,4 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,4 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich ebenfalls positiv, die Fluggesellschaft transportierte im März 121 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Plus von 1,2 Prozent.

In den ersten drei Monaten des laufenden Betriebsjahres konnte China Eastern 24,374 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von gut elf Prozent.