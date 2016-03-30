China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im Februar 2016 7,925 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von mehr als achtzehn Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 20,1 Prozent auf 16,625 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 24,7 Prozent auf 13,106 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 78,8 Prozent und verbesserte sich somit um 2,9 Prozentpunkte.

Das Frachtgeschäft entwickelte sich positiv, die Fluggesellschaft transportierte im Februar 124 Millionen Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Wachstum von 9,4 Prozent.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit China Eastern 93,804 Millionen Passagiere, dies waren knapp zwölf Prozent mehr als im Vorjahr.