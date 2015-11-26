China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airbus A330-200 (Foto: Laurent Errera)

Mit China Eastern flogen im Oktober 2015 8,285 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von knapp zwölf Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 14,6 Prozent auf 15,981 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 16,5 Prozent auf 12,878 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 80,6 Prozent und verbesserte sich somit um 1,2 Prozentpunkte. Die Frachttonnagen konnten im Oktober ebenfalls verbessert werden, die Fluggesellschaft transportierte 121.520 Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Zunahme von 2,2 Prozent.

Von Januar bis Ende Oktober flogen mit China Eastern 78,822 Millionen Passagiere, dies waren zwölf Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.