China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im Juli 2015 8,621 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von gut zwölf Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 13 Prozent auf 16,644 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 14,7 Prozent auf 13,616 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 81,8 Prozent und verbesserte sich somit um einen Prozentpunkt. Das Frachtgeschäft entwickelte sich negativ, die Fluggesellschaft transportierte im Juli 107 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Rückgang von knapp zwei Prozent.

In den ersten sieben Monaten flogen mit dem SkyTeam Mitglied 53,449 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von gut elf Prozent.