China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im Juni 2015 7,216 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 9,1 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 10,2 Prozent auf 13,859 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 11,9 Prozent auf 11,146 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzplatzauslastung lag bei 80,4 Prozent und verbesserte sich somit um 1,2 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich ebenfalls positiv, die Fluggesellschaft transportierte im Juni 107,9 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Wachstum von 2,2 Prozent.

In den ersten sechs Monaten flogen mit dem SkyTeam Mitglied 40,418 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 6,9 Prozent.