China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im Mai 2015 7,771 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 12,7 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 14,4 Prozent auf 14,791 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 15,6 Prozent auf 11,785 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzplatzauslastung lag bei 79,7 Prozent und verbesserte sich somit um 0,8 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich ebenfalls erfreulich, die Fluggesellschaft transportierte im Mai 119 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Wachstum von 5,7 Prozent.