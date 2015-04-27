China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im März 2015 7,894 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 19,8 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 16,4 Prozent auf 14,642 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 21 Prozent auf 12,116 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzplatzauslastung lag bei 82,8 Prozent und verbesserte sich somit um 3,2 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich leicht negativ, die Fluggesellschaft transportierte im März 120 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Minus von fünf Prozent.

In den ersten drei Monaten des laufenden Betriebsjahres konnte China Eastern 21,922 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.