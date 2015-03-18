China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im Februar 2015 7,342 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von mehr als zehn Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 15,2 Prozent auf 13,892 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um dreizehn Prozent auf 11,759 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 81,6 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,6 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich positiv, die Fluggesellschaft transportierte im Februar 113 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Anstieg von neunzehn Prozent.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit China Eastern 83,856 Millionen Passagiere, dies waren sechs Prozent mehr als im Vorjahr.