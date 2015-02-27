China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im Januar 2015 6,885 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 1,2 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 2,1 Prozent auf 13,893 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,6 Prozent auf 10,554 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 76,5 Prozent und blieb somit unverändert. Das Frachtgeschäft entwickelte sich leicht negativ, die Fluggesellschaft transportierte im Januar 113.740 Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Abnahme von 2,6 Prozent.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit China Eastern 83,856 Millionen Passagiere, dies waren sechs Prozent mehr als im Vorjahr.