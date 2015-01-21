China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im Dezember 2014 6,608 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von zehn Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um zehn Prozent auf 13,482 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 9,8 Prozent auf 10,234 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 75,9 Prozent und blieb somit konstant. Das Frachtgeschäft entwickelte sich negativ, die Fluggesellschaft transportierte im Dezember 122.130 Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Zunahme von 6,5 Prozent.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit China Eastern 83,856 Millionen Passagiere, dies waren sechs Prozent mehr als im Vorjahr.