China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im November 2014 6,893 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von knapp neun Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um sechs Prozent auf 13,122 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um neun Prozent auf 10,293 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 78,4 Prozent und verbesserte sich somit um 2,3 Prozentpunkte. Die Fluggesellschaft transportierte 123.340 Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Abnahme von 7,8 Prozent. Von Januar bis Ende November flogen mit China Eastern 77,247 Millionen Passagiere, dies waren 5,6 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.