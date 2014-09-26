China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im August 2014 7,846 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einer Zunahme von einem Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um fünf Prozent auf 14,963 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 2,7 Prozent auf 12,094 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 80,8 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,8 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste China Eastern im August einen leichten Rückgang von 0,72 Prozent hinnehmen, transportiert wurden insgesamt 116 Tausend Tonnen Fracht. Von Januar bis Ende August flogen mit China Eastern 55,955 Millionen Passagiere, dies waren 5,6 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.