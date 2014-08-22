China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im Juli 2014 7,690 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 3,6 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 4,3 Prozent auf 14,710 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 5,2 Prozent auf 11,867 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 80,7 Prozent und verbesserte sich somit um 0,7 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich negativ, die Fluggesellschaft transportierte im Juli 109 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Rückgang von 4,2 Prozent.

In den ersten sieben Monaten flogen mit dem SkyTeam Mitglied 48,108 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 6,4 Prozent.