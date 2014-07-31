China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im Juni 2014 6,613 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 2,3 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um vier Prozent auf 12,578 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um zwei Prozent auf 9,964 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzauslastung lag bei 79,2 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,5 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich negativ, die Fluggesellschaft transportierte im Juni 105 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Rückgang von 6,5 Prozent. In den ersten sechs Monaten flogen mit dem SkyTeam Mitglied 40,418 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 6,9 Prozent.