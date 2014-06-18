China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im Mai 2014 6,896 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von acht Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 4,9 Prozent auf 12,928 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 7,2 Prozent auf 10,192 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzplatzauslastung lag bei 78,8 Prozent und verbesserte sich somit um 1,7 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich negativ, die Fluggesellschaft transportierte im Mai 113 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Rückgang von 2,4 Prozent. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit China Eastern 79,156 Millionen Passagiere, dies waren 8,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.