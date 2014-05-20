China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im April 2014 6,876 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 6,84 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 3,4 Prozent auf 12,732 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 5,2 Prozent auf 10,209 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzauslastung lag bei 80,2 Prozent und verbesserte sich somit um 1,4 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich negativ, die Fluggesellschaft transportierte im April 111,28 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Rückgang von 1,69 Prozent.