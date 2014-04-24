China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im März 2014 6,591 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 1,2 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 3,2 Prozent auf 12,577 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 0,2 Prozent auf 10,008 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzauslastung lag bei 79,6 Prozent und verschlechterte sich somit um 2,4 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich positiv, die Fluggesellschaft transportierte im März 125 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Zunahme von 2,9 Prozent.