China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im Februar 2014 6,638 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 4,89 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 1,6 Prozent auf 12,514 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,68 Prozent auf 10,402 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 83,1 Prozent und verbesserte sich somit um 2,7 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich positiv, die Fluggesellschaft transportierte im Februar 83,43 Millionen Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Anstieg von 4,2 Prozent. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit China Eastern 79,156 Millionen Passagiere, dies waren 8,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.