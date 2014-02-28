China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im Januar 2014 6,803 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 19,6 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 16,1 Prozent auf 13,601 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 21,0 Prozent auf 10,723 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 78,8 Prozent und verbesserte sich somit um 3,2 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich leicht negativ, die Fluggesellschaft transportierte im Januar 116.780 Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Abnahme von 0,8 Prozent. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit China Eastern 79,156 Millionen Passagiere, dies waren 8,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.