China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im Dezember 2013 6,008 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 7,35 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 9,62 Prozent auf 12,260 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 7,63 Prozent auf 9,317 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 76 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,4 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich negativ, die Fluggesellschaft transportierte im Dezember 130.630 Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Zunahme von 5,81 Prozent. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit China Eastern 79,156 Millionen Passagiere, dies waren 8,38 Prozent mehr als im Vorjahr.