China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im November 2013 6,330 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 10,5 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 11,8 Prozent auf 12,383 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 8,5 Prozent auf 9,435 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 76,2 Prozent und verschlechterte sich somit um 2,4 Prozentpunkte. Bei der Frachtleistung stabilisierte sich das Geschäft wieder, die Fluggesellschaft transportierte 133.740 Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Zunahme von 5,4 Prozent. Von Januar bis Ende November flogen mit China Eastern 73,149 Millionen Passagiere, dies waren 8,5 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.