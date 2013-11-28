China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im Oktober 2013 7,038 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Zunahme von 7,76 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 11,17 Prozent auf 13,296 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 9,28 Prozent auf 10,414 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 78,33 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,36 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte China Eastern wieder zulegen, die Fluggesellschaft transportierte 124.200 Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Zunahme von 4,77 Prozent. Von Januar bis Ende Oktober flogen mit China Eastern 66,818 Millionen Passagiere, dies waren 8,27 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.