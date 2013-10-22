China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im September 2013 6,788 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 6,26 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 10,10 Prozent auf 12,881 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 9,73 Prozent auf 10,317 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 80,09 Prozent und verschlechterte sich somit um 0,28 Prozentpunkte. Bei der Fracht ging es bei China Eastern leicht nach unten, die Fluggesellschaft transportierte 130 Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Abnahme von 4,40 Prozent. Von Januar bis Ende September flogen mit China Eastern 59,780 Millionen Passagiere, das waren 8,33 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.