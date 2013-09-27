China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im August 2013 7,775 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einer Zunahme von 8,68 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 11,97 Prozent auf 14,247 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 10,82 Prozent auf 11,782 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 82,7 Prozent und verschlechterte sich somit um 0,86 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte China Eastern im August um 2,59 Prozent wachsen, die Frachtleistung erreichte 409 Millionen Tonnen Kilometer. Von Januar bis Ende August flogen mit China Eastern 52,991 Millionen Passagiere, dies waren 8,61 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.