China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im Juni 2013 6,452 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 9,48 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 11,82 Prozent auf 12,093 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 12,53 Prozent auf 9,767 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzauslastung lag bei 80,76 Prozent und verbesserte sich somit um 0,51 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich negativ, die Fluggesellschaft transportierte im Juni 112,76 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Rückgang von 1,22 Prozent. In den ersten sechs Monaten flogen mit dem SkyTeam Mitglied 37,795 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 9,23 Prozent.

Im Berichtsjahr 2012 flogen mit China Eastern 73,037 Millionen Passagiere, dies waren 6,34 Prozent mehr als im Vorjahr.