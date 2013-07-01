China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im Mai 2013 6,366 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 7,96 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 10,26 Prozent auf 12,322 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 10,09 Prozent auf 9,510 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzauslastung lag bei 77,18 Prozent und verschlechterte sich somit um 0,12 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich negativ, die Fluggesellschaft transportierte im Mai 115,77 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Rückgang von 4,17 Prozent. Im Berichtsjahr 2012 flogen mit China Eastern 73,037 Millionen Passagiere, dies waren 6,34 Prozent mehr als im Vorjahr.