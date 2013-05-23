China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im April 2013 6,436 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 4,95 Prozentpunkten.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 12,1 Prozent auf 12,312 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 8,79 Prozent auf 9,700 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzauslastung lag bei 78,78 Prozent und verschlechterte sich somit um 2,40 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich negativ, die Fluggesellschaft transportierte im April 113,20 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Rückgang von 4,62 Prozent. Im Berichtsjahr 2012 flogen mit China Eastern 73,037 Millionen Passagiere, dies waren 6,34 Prozent mehr als im Vorjahr.