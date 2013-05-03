China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im März 2013 6,328 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 22,31 Prozentpunkten.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 23 Prozent auf 12,316 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 28,94 Prozent auf 10,032 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Gesamtauslastung lag bei 70,07 Prozent und verschlechterte sich somit um 0,74 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich negativ, die Fluggesellschaft transportierte im März 80,05 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Rückgang von 23,12 Prozentpunkten. Im Berichtsjahr 2012 flogen mit China Eastern 73,037 Millionen Passagiere, dies waren 6,34 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.