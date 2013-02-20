China Eastern mit mehr Passagieren

Mit China Eastern flogen im Januar 2013 5,686 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 1,61 Prozentpunkten.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 1,68 Prozent auf 11,713 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 1,95 Prozent auf 8,857 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückging. Die Gesamtauslastung lag bei 75,62 Prozent und verschlechterte sich somit um 2,8 Prozentpunkte. Das Frachtgeschäft entwickelte sich positiv, die Fluggesellschaft transportierte im Januar 117.710 Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Zunahme von 8,08 Prozentpunkten. Im Berichtsjahr 2012 flogen mit China Eastern 73,037 Millionen Passagiere, dies waren 6,34 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.