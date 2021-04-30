China Eastern meldet soliden März
30.04.2021 PS
Mit China Eastern Airlines flogen im März 2021 insgesamt 8,610 Millionen Passagiere, im Vorjahresmärz waren es Corona bedingt 2,263 Millionen.
Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 144 Prozent auf 16,376 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 220 Prozent auf 11,941 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 72,9 Prozent und hat sich somit um 17,4 Prozentpunkte verbessert.
China Eastern Airlines transportierte im März 2021 insgesamt 82,3 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Anstieg von 123 Prozent.