China Eastern meldet soliden August

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im August 2016 insgesamt 9,714 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einer Zunahme von 5,9 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 10,1 Prozent auf 18,843 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 10,5 Prozent auf 16,082 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 85,3 Prozent und verbesserte sich somit um 0,3 Prozentpunkte.

Bei der Fracht musste China Eastern im August einen leichten Rückgang von 1,3 Prozent hinnehmen, transportiert wurden insgesamt 111 Tausend Tonnen Fracht.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte China Eastern 67,648 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von acht Prozent.