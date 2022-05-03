China Eastern meldet schlechten März

China Eastern Airbus A330 (Foto: China Eastern)

China Eastern Airlines konnte im März 2022 insgesamt 2,5 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 71 Prozent weniger als im Vorjahresmärz.

China Eastern leidet unter den staatlich verordneten Corona Lockdowns, die Verkehrszahlen sind wegen den erneuten Coronaausbrüchen komplett eingebrochen. Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 56 Prozent auf 10,159 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 62 Prozent auf 6,515 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 64 Prozent und hat sich somit um 10,8 Prozentpunkte abgeschwächt.

China Eastern Airlines transportierte im März 2022 insgesamt 111,8 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Minus von 12,8 Prozent.