China Eastern meldet Oktoberzahlen

China Eastern Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: China Eastern Airlines)

China Eastern konnte im Oktober 2020 bereits wieder 9,121 Millionen Fluggäste im Inlandverkehr an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, auf internationalen Strecken waren es lediglich 27 Tausend.

Im Inlandverkehr läuft das Geschäft bei den chinesischen Airlines trotz der Corona Krise wieder gut. China Eastern konnte im Binnenmarkt China im Berichtsmonat Oktober insgesamt 8,121 Millionen Passagiere transportieren, das waren 2,7 Prozent weniger als im Vorjahresoktober und bereits wieder 175 Tausend mehr als im September und gut drei Mal mehr als im Mai. Auf internationalen Strecken ist bei China Eastern auch im Oktober wieder gar nichts gegangen, hier konnte die Airline lediglich 27 Tausend Passagiere an Bord ihrer Langstreckenjets begrüßen, im Vorjahresoktober konnte die zweitgrößte Airline Chinas 1,423 Millionen Fluggäste auf internationalen Flügen transportieren. Die gesamte Nachfrage ging verglichen mit dem Vorjahresoktober um 33 Prozent auf 12,511 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Das Angebot wurde dabei um 28,7 Prozent auf 16,474 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 4,9 Prozentpunkte auf 75,9 Prozent.

Die Frachtleistung kam verglichen mit dem Vorjahresoktober um 23,2 Prozent tiefer zu liegen und erreichte 68,6 Tausend Tonnen.

In den ersten zehn Monaten 2020 flogen mit China Eastern 59,668 Millionen Passagiere (Vorjahr 109.032 Millionen), das waren wegen der Corona Krise 45,3 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.