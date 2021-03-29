China Eastern meldet Februarzahlen

China Eastern Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern Airlines flogen im Februar 2021 insgesamt 3,884 Millionen Passagiere, im Vorjahresfebruar waren es Corona bedingt 1,322 Millionen.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 50,2 Prozent auf 8,825 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 83,8 Prozent auf 5,429 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 34 Prozent und hat sich somit um 2 Prozentpunkte verbessert. Die Corona Krise hat China im Februar 2020 so richtig erreicht, die Zahlen im Februar 2021 sehen schon wieder viel besser aus, haben sich aber gegenüber dem November 2020 wieder stark verschlechtert.

China Eastern Airlines transportierte im Februar 2021 insgesamt 56,2 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Anstieg von 169,5 Prozent.