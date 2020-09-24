China Eastern meldet Augustzahlen

China Eastern Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: China Eastern Airlines)

China Eastern konnte im August 2020 bereits wieder 8,509 Millionen Fluggäste im Inlandverkehr an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, auf internationalen Strecken waren es lediglich 31 Tausend.

Im Inlandverkehr läuft das Geschäft bei den chinesischen Airlines trotz der Corona Krise wieder gut. China Eastern konnte im Binnenmarkt China im Berichtsmonat August insgesamt 8,509 Millionen Passagiere transportieren, das waren immer noch 14,9 Prozent weniger als im Vorjahresaugust aber bereits wieder 1,3 Millionen mehr als im Juli und gut drei Mal mehr als im Mai. Auf internationalen Strecken ist bei China Eastern auch im August wieder gar nichts gegangen, hier konnte die Airline lediglich 30,9 Tausend Passagiere an Bord ihrer Langstreckenjets begrüßen, im Vorjahresaugust konnte die zweitgrösste Airline Chinas 1,6 Millionen Fluggäste auf internationalen Flügen transportieren. Die gesamte Nachfrage ging verglichen mit dem Vorjahresaugust um 44 Prozent auf 11,367 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Das Angebot wurde dabei um 34,9 Prozent auf 15,502 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 12 Prozentpunkte auf gar nicht so schlechte 73,3 Prozent.

Die Frachtleistung hat sich um 27,2 Prozent auf 58,0 Tausend Tonnen verschlechtert.

In den ersten acht Monaten 2020 flogen mit China Eastern 41,523 Millionen Passagiere (Vorjahr 87,494 Millionen), das waren wegen der Corona Krise 52,5 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.