China Eastern kauft 25 Airbus A330-900

China Eastern Airbus A330 (Foto: China Eastern)

China Eastern Airlines hat eine Bestellung über 25 Airbus A330-900 bekanntgegeben, mit diesen Flugzeugen will die Fluggesellschaft das Langstreckengeschäft weiter ausbauen.

China Eastern Airlines hat den Kauf von 25 Airbus A330neo-Großraumflugzeugen angekündigt. Der Wert des Auftrags soll sich laut den aktuellen Listenpreisen auf rund 9,35 Milliarden US-Dollar belaufen. Die modernen Airbus A330 Langstreckenjets werden gemäß einer in Shanghai unterzeichneten Vereinbarung zwischen 2029 und 2033 schrittweise ausgeliefert.

Airbus A330neo mit Trent 7000 (Foto: Airbus)

China Eastern Airlines hat eingeräumt, dass der tatsächlich gezahlte Preis aufgrund branchenüblicher Rabatte unter den Airbus-Katalogpreisen vom Januar 2025 liegen wird. Die neuen Flugzeuge unterstützen die Strategie von China Eastern Airlines, ihr internationales Streckennetz weiter auszubauen, insbesondere durch die Aufnahme weiterer Langstreckenverbindungen ab dem Flughafen Shanghai Pudong.