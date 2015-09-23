China Eastern kann Jubiläums Airbus übernehmen

China Eastern Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Airbus hat die Übergabe des fünfzigsten Airbus A330 an China Eastern bekannt gegeben, damit ist die Fluggesellschaft aus Shanghai eine der größten A330 Betreiber.

Das Jubiläumsflugzeug wurde am Freitag, den 18. September 2015, in Toulouse an China Eastern übergeben, dabei handelt es sich um einen Airbus A330-200, der mit Rolls-Royce Trent 700 Triebwerken ausgerüstet ist. Der A330-200 ist für zwei Klassen ausgelegt, 30 Passagiere finden in der Business Klasse und 203 in der Economy Klasse Platz. China Eastern hat ihren ersten A330 im Jahre 2006 in Verkehr gesetzt. Neben fünfzig Airbus A330 betreibt die Airline auch 230 Maschinen aus der A320 Familie.