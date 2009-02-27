China Eastern ist bereit für Finanzspritze

China Easter Airlines konnte die Zustimmung ihrer Anteilseigner für die Platzierung von weiteren Aktien gewinnen.

Damit kann das Unternehmen eine Finanzspritze der Regierung von CNY 7 Milliarden (USD 1,02 Milliarden) erhalten. Mit dem Geld wird die Bilanz ausgeglichen und das Weiterbestehen des Unternehmens nach dem verlustreichen 2008 gesichert, hiess es.

China Eastern plant ausserdem, Flugzeugbestellungen bei Airbus und Boeing zu stornieren, 35 Prozent von Joy Air zu verkaufen sowie Löhne und Stellen zu streichen.