China Eastern erzielt Halbjahresgewinn

Die staatlich geführte China Eastern Airlines hat die erste Jahreshälfte mit einem Gewinn abgeschlossen, nachdem sie Kostenkürzungen vorgenommen hatte.

Zeitungsberichten zufolge konnte China Eastern Air Holding kontrollierbare Kosten um zwölf Prozent oder CNY13 Millionen Yuan (US$16,5 Millionen) senken. Die an die Börse zugelassene Firma hatte in der ersten Jahreshälfte 2008 einen Verlust von CNY212.5 Millionen (US$ 31,11 Millionen) verbucht und das Jahr 2008 mit US$2,23 Milliarden im Minus abgeschlossen. Im April gab die Airline jedoch bekannt, dass sie im laufenden Jahr in die schwarzen Zahlen zurückkehren könne, da die Nachfrage im Inland enorm zugenommen habe. Am 13. Juli 2009 willigte China Eastern ein, die kleinere Shanghai Airlines für rund CNY9 Milliarden (US$1,3 Milliarden) zu übernehmen. Die Übernahme verläuft zurzeit reibungslos.

Link: China Eastern Airlines