China Eastern erhält USD 2,2 Mia Kredit von Bank

China Eastern Airlines erhielt von der Agricultural Bank of China CNY 15 Milliarden (USD 2,2 Milliarden), nachdem sie um Unterstützung gebeten hat.

Die drittgrösste Fluggesellschaft Chinas muss Geld aufnehmen, weil sie wegen ihren Schulden, der sinkende Nachfrage und verkehrten Treibstoffabsicherungen 2009 dem vierten Verlustjahr in Folge entgegenblickt.

CES sicherte sich schon Regierungshilfe von CNY 7 Milliarden und Kredite über CNY 20 Milliarden von zwei anderen Banken.