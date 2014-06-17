China Eastern Airlines bestellt 80 Boeing 737

China Eastern Airlines hat die Kaufabsicht für weitere 80 Boeing 737-800 und 737 MAX bekannt gegeben.

Laut Angaben von Boeing wird der neue Auftrag nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von mehr als acht Milliarden US Dollar entsprechen. Die ersten Boeing 737-800 der neusten Generation sollen ab 2016 ausgeliefert werden, teilte die zweitgrösste Fluggesellschaft Chinas am Freitag mit. Boeing wird die neue Bestellung in die Auftragsbücher übernehmen, sobald sie finalisiert ist. China Eastern unterstreicht mit dieser Grossbestellung ihre weiteren Wachstumspläne, die mit der stetigen Nachfrage nach Flugreisen in China einhergehen.