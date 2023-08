China Eastern Airlines bestellt 30 Boeing 737s

China Eastern Airlines, die drittgrösste Fluggesellschaft Chinas, meldet den Kauf von 30 Boeing 737s zum Preis von US$ 1.94 Milliarden.

Die Lieferungen sollen zwischen Juli 2011 und November 2015 erfolgen. Die Airline mit Hauptsitz in Shanghai erhofft sich, durch die zusätzliche Kapazität einen gesicherten Platz in der zunehmend florierenden Reisebranche Chinas einnehmen zu können. Boeing Co hat die Bestellung heute Morgen bestätigt.