China Airlines und China Southern Airlines wollen kooperieren

Die Majors China Airlines und China Southern Airlines haben beschlossen, gemeinsam Direktflüge zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland anzubieten.

Im Juni hatten China und Taiwan einen historischen Vertrag unterschrieben, der von Freitag bis Montag bis zu 18 Hin- und Rückflüge zwischen den Ländern erlaubt. Diese sollen nun ab dem 4. Juli erstmals seit 1949 wieder angeboten werden. Während Jahrzehnten mussten alle Flüge zwischen China und Taiwan in Hong-Kong zwischenlanden. Auch andere Airlines vom Festland haben eine Bewilligung für Direktflüge nach Taiwan erhalten, unter anderem Air China, Hainan Airlines und Xiamen Airlines.