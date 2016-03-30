China Airlines meldet mehr Fluggäste

China Airlines Boeing 777 (Foto: Boeing)

Taiwans Fluggesellschaften China Airlines hat im Berichtsmonat Februar 2016 1,244 Millionen Fluggäste transportiert, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Plus von 4,5 Prozent.

Das Angebot wurde um 8,5 Prozent auf 4,046 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,0 Prozent auf 3,146 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ging gegenüber dem Vorjahresfebruar um 1,8 Prozentpunkte auf 77,8 Prozent zurück.